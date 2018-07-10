Gaziantep Kesk'ten İhraçlara Tepki

Gaziantep'te, KESK dönem sözcüsü Ali Ersönmez, Kanun Hükmünde Kararnameler ile 18 Bin 632 kamu görevlisinin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

KESK sözcüsü Ali Ersönmez, düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK'ların iptal edilerek, haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte eski görevlerine iade edilmesini isteyerek şöyle dedi:

"Kamudan idari ve siyasi tasarruflar sonucunda ihraç edilenlere yönelik olarak sürdürülen haksız ve hukuksuz uygulamalar, 130 bini aşkın kamu personeli açısından açık bir 'yargısız infaz' sürecinin yaşandığını göstermektedir.52 KESK üyesi de bu süreçte ihraç edilmiştir. İlimizde de Tüm Bel Sen üyemiz Bülent ŞAHİN bu dönmede haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilmiştir. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi yürüttüğü için açığa alınan, ihraç edilen yönetici ve üyelerimiz suçlu değil, sendikalı ve örgütlü olmanın gereğini yerine getiren kamu emekçileri mücadelesinin onurudurlar. KESK olarak, hukukun en temel ilkelerini ayaklar altına alarak intikam hırsıyla KHK listelerini oluşturanların ve hazırlanmasına katkı sunanların demokratik zeminde peşini bırakmayacağız. OHAL bütün hukuksuz sonuçlarıyla birlikte kaldırılmalı, KHK'ler iptal edilmeli, haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte eski görevlerine iade edilmelidir"