Gaziantep kent protokolü Mersin Valisi Su'yu ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, beraberindeki Şahin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile Vali Su'ya ziyarette bulundu.

Konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Su, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.

Ziyarette görüş alış verişinde bulunuldu.