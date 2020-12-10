Gaziantep kent merkezinde 3 bin 83 büyük ağaç toprakla buluştu
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Gaziantep kent merkezinde 3 bin 83 büyük ağaç toprakla buluştu

10.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:09
Gaziantep kent merkezinde 3 bin 83 büyük ağaç toprakla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, başlattığı "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" Projesi kapsamında sadece şehir merkezinde bu güne kadar 86 bin 313 metrekarelik alanda 3 bin 38 büyük ağacı toprakla buluşturdu, toplamda öngörülen 14 bin 13 ağaç dikimi ile 351 bin 694 metrekarelik alanı ağaçlandıracak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, başlattığı "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" Projesi kapsamında sadece şehir merkezinde bu güne kadar 86 bin 313 metrekarelik alanda 3 bin 38 büyük ağacı toprakla buluşturdu, toplamda öngörülen 14 bin 13 ağaç dikimi ile 351 bin 694 metrekarelik alanı ağaçlandıracak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, başlattığı "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" Projesi ile daha öncesinde şehir merkezi dışında yaptığı ağaçlandırma çalışmalarını kent içine taşıdı. Gelecek nesillere daha temiz bir kent bırakmayı hedefleyerek proje kapsamında belirlenen 14 nokta ve uygun görülen okul bahçelerinde yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını 5 noktada tamamlandı. STK'lar ile işbirliği yapılan dikimlerde bu zamana kadar 86 bin 313 metrekarelik alanda 3 bin 38 ağacı toprakla buluşturdu, şehrin grileşen yüzünü yeşile boyadı. Gelecek nesillere daha temiz bir Gaziantep amacıyla devam eden Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller ile toplamda 14 bin 13 ağaç dikilerek 351 bin 694 metrekarelik alan yeşillendirilecek.

6 yılda 3 milyon 880 bin metrekarelik alan ağaçla buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, son 6 yılda sadece ağaçlandırma çalışmasıyla 170 bin 800 ağaç dikerek 3 milyon 887 bin 414 metrekarelik alana geleceğe miras orman bıraktı. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi tükettiği enerjisini üretmeyi amaçlarken, aldığı kararlar ve yapılan faaliyetlerde çevre ve hava temizliğini dikkate alarak, canlı yaşamını ön planda tutuyor. - GAZİANTEP

Gaziantep kent merkezinde 3 bin 83 büyük ağaç toprakla buluştu
Gaziantep kent merkezinde 3 bin 83 büyük ağaç toprakla buluştu
Gaziantep kent merkezinde 3 bin 83 büyük ağaç toprakla buluştu
Gaziantep kent merkezinde 3 bin 83 büyük ağaç toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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