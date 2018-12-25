Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Gaziantep Kent Arşivi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin tarihi, sosyal, ekonomik, idari ve kültürel değerlerinin kaydedildiği, şehrin hem geçmişini hem de gündelik yaşantısını belgeleyen, görsel-işitsel, yazılı, basılı ve elektronik bilgi kaynaklarının yer aldığı Gaziantep Kent Arşivi, törenle hizmete açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe emin adımlarla ilerlediklerini kaydederek, "Kentin tarihi, sosyal, ekonomik, idari ve kültürel değerlerinin kaydedildiği önemli bir mekanı açıyoruz. Kent arşivinde, şehrin hem geçmişini hem de gündelik yaşantısını belgeleyen, görsel-işitsel, yazılı, basılı ve elektronik bilgi kaynakları yer alacak. Kenti, hafızasıyla bütünleştiren kişi, aile ve kurumların yukarıda bahsedilen faaliyetlerini yansıtan resmi ve özel arşiv malzemelerinin bulunduğu, kent tarihine akademik olarak da destek vermek ve kent belleği oluşturmak amacıyla kurulan kent arşivi, önemli bir misyon yüklenecek." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise bu tarihi günde açılışı yapılan sergi ve kent arşivinin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA