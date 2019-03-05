Gaziantep Kazada Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'te direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilinin tahliye kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Darıcı(27) memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Törene 1 yaşındaki kızı Eylül ile katılan Derya Darıcı, eşinin tabutuna sarılıarak gözyaşı döktü.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mehmet Darıcı, dün memleketi Gaziantep'e gitmek için yola çıktığı 27 HZ 522 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. Kazada, Darıcı hayatını kaybetti.

Mehmet Darıcı için bugün memleketi Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi. Kaplan Kardeşler Camii'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda asker katıldı. Cenazeye 1 yaşındaki kızı Eylül ile katılan Derya Darıcı, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu başında feryat etti. Eşinin tabutuna sarılıp, fotoğrafını öpen acılı eşi teselli etmek mümkün olmadı. Mehmet Darıcı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA