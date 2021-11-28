GAZİANTEP - Kasapoğlu: "Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik" - Haberler
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GAZİANTEP - Kasapoğlu: "Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik"

AA - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun milli yüzücü Sevilay Öztürk'ü sahneye davet etmesi Kurdele kesimi Açılışın gerçekleşmesi GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun milli yüzücü Sevilay Öztürk'ü sahneye davet etmesi

Kurdele kesimi

Açılışın gerçekleşmesi GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni'nde konuştu. (2)

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

GAZİANTEP - Kasapoğlu: Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik

AA - Son Dakika Haberleri

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