GAZİANTEP - Kasapoğlu: "Ülkemizin hem barınma hem burs ve kredi olanaklarıyla ücretsiz üniversite hayalini de biz gerçekleştirdik"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun milli yüzücü Sevilay Öztürk'ü sahneye davet etmesi Kurdele kesimi Açılışın gerçekleşmesi GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun milli yüzücü Sevilay Öztürk'ü sahneye davet etmesi
Kurdele kesimi
Açılışın gerçekleşmesi GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni'nde konuştu. (2)