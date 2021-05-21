GAZİANTEP - Kasapoğlu: "81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada eşi benzeri yok"

Gençlik Spor Çalıştayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Kasapoğlu: "81 ildeki tesisleşme modelinin dünyada eşi benzeri yok"GAZiANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Spor Çalıştayı'na iştirak etti.