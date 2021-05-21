GAZİANTEP - Kasapoğlu: "81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada eşi benzeri yok"
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GAZİANTEP - Kasapoğlu: "81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada eşi benzeri yok"

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Spor

Gençlik Spor Çalıştayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Kasapoğlu: "81 ildeki tesisleşme modelinin dünyada eşi benzeri yok"GAZiANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Spor Çalıştayı'na iştirak etti.

Gençlik Spor Çalıştayı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması - Kasapoğlu:

"81 ildeki tesisleşme modelinin dünyada eşi benzeri yok"

GAZiANTEP - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Spor Çalıştayı'na iştirak etti. (2)

GAZİANTEP - Kasapoğlu: '81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada eşi benzeri yok'
GAZİANTEP - Kasapoğlu: '81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada eşi benzeri yok'
GAZİANTEP - Kasapoğlu: '81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada eşi benzeri yok'
GAZİANTEP - Kasapoğlu: '81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada eşi benzeri yok'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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GAZİANTEP - Kasapoğlu: "81 ildeki tesisleşme modelimizin dünyada eşi benzeri yok" - Haberler Spor
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