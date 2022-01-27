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GAZİANTEP - Karla mücadele sürüyor

AA, Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentteki vatandaş ve sürücüler, karla kaplı yol ve kaldırımlarda ilerlemekte zorluk çekti.

İl ve ilçe bağlantılarını sağlayan yolların açık olduğu ilde, büyükşehir ve ilçe belediyeleri kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

GAZİANTEP - Karla mücadele sürüyor

GAZİANTEP - Karla mücadele sürüyor

GAZİANTEP - Karla mücadele sürüyor

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep, kar, Güncel, Haber

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