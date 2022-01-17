Gaziantep karla mücadele için hazır - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep karla mücadele için hazır

Gaziantep karla mücadele için hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre şehirde yarın sabah saatlerinde başlayarak çarşamba günü de etkili olması beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre şehirde yarın sabah saatlerinde başlayarak çarşamba günü de etkili olması beklenen kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı.

Kentte beklenen kar yağışı ve buzlanması için çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekiplerini oluşturarak iş paylaşımını yaptı. Kar yağışının ulaşımda ve günlük hayatta oluşturacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için 25 tuzlama robotu, 15 greyder, 30 bekoloder, 12 loder, 20 kamyonet karla mücadele çalışmalarında kullanılacak. 6 bin ton tuzu da depolarda hazır bekleten Büyükşehir ayrıca karla mücadele için 430 personelini de görevlendirdi.

Kentin muhtelif bölgelerinde 24 saat hizmet verecek karla mücadele ekipleri, ana cadde ve yolların yanı sıra kaza riski taşıyan eğilimli bölgelerde, merkeze uzak kırsal mahallelerde de yolları kardan temizleyecek ve yoğun olarak tuzlama çalışması yürütecek.

GBB karla mücadele ekipleri, meteorolojinin hava tahminlerine yarın sabah saatlerinde hafif şekilde başlayıp öğleden sonra şiddetlenerek çarşamba günü akşama kadar sürmesi beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirlerini alarak, günlük yaşam standartlarının aksamadan devam edebilmesi için aralıksız görev başında olacak. - GAZİANTEP

Gaziantep karla mücadele için hazır

Gaziantep karla mücadele için hazır

Gaziantep karla mücadele için hazır

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Uludağ'ın keyfini en uygun karavancılar çıkartıyor! Otellerin 1 gece fiyatına onlar aylarca tatil yapıyor

Uludağ'ın keyfini en uygun karavancılar çıkartıyor! Otellerin 1 gece fiyatına onlar aylarca tatil yapıyor

 Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son Dakika: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluğu devam edecek

Son Dakika: Gezi davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın tutukluluğu devam edecek

 Hindistan'da dehşet! Karısına 4 arkadaşıyla birlikte tecavüz edip, cinsel organında sigara söndürdü

Hindistan'da dehşet! Karısına 4 arkadaşıyla birlikte tecavüz edip, cinsel organında sigara söndürdü
title