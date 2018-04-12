Gaziantep-Kargodaki Bal Kutularında 61 Buçuk Kilo Eroin Çıktı

Kargodaki bal kutularında 61 buçuk kilo eroin çıktı

Gaziantep'te polis tarafından bir kargo firmasında yapılan aramada bal dolu teneke kutularda 61 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda, kentteki bir kargo firmasına baskın düzenledi. Kargo firmasında arama yapan ekipler, bal dolu 8 teneke kutuyu kesip, içine baktı. Ekipler, kestikleri 8 adet 20'şer kilogramlık teneke kutuların içerisinde toplam 61 kilo 500 gram eroin buldu. Uyuşturucuya el konulurken, teneke kutuların sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.