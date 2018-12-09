Gaziantep Karasu Çayı'nda Suyun Rengi, Normale Döndü
Karasu Çayı'nda suyun rengi, normale döndüGaziantep'in İslahiye ilçesinde, atıklar nedeniyle bir süre öncesiyah akmaya başlayan Karasu Çayı'nda suyun rengi, alınan önlemlersayesinde normale döndü.
Karasu Çayı'nda suyun rengi, normale döndü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, atıklar nedeniyle bir süre önce
siyah akmaya başlayan Karasu Çayı'nda suyun rengi, alınan önlemler
sayesinde normale döndü.
İslahiye merkeze 10 kilometre
uzaklıktaki Güllühöyük Mahallesi'nden geçen Karasu Çayı'nda geçen
hafta suyun rengi siyaha döndü. Derenin döküldüğü Tahtaköprü Sulama
Barajı'nda kirlilik yaşandı, balıklar telef oldu. Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, olayla
ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemede, kirliliğin
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi tarafından gelen atıklardan
kaynaklandığı tespit edildi. Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde kirliliğe yol açan atıkların suya
dökülmesi engellendi.
Yapılan girişimlerim ardından Karasu Çayı'nda
suyun rengi normale dönmeye başladı. Bu durum bölge halkını
sevindirirken, zabıta ekipleri vatandaşları balık avlanmaması ve
kıyıya vuran balıkların tüketilmemesi konusunda uyarılarını
sürdürüyor.