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Gaziantep kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep kar yağışı için hazırlıklarını tamamladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kentte beklenen kar yağışı ve buzlanması için çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekiplerini oluşturarak iş paylaşımını yaptı.

Kar yağışının ulaşımda ve günlük hayatta oluşturacağı olumsuz etkileri en aza indirmek için 25 tuzlama robotu, 15 greyder, 30 bekoloder, 12 loder, 20 kamyonet karla mücadele çalışmalarında kullanılacak. 6 bin ton tuzu da depolarda hazır bekleten Büyükşehir ayrıca karla mücadele için 430 personelini de görevlendirdi.

Kentin muhtelif bölgelerinde 24 saat hizmet verecek karla mücadele ekipleri, ana cadde ve yolların yanı sıra kaza riski taşıyan eğilimli bölgelerde, merkeze uzak kırsal mahallelerde de yolları kardan temizleyecek ve yoğun olarak tuzlama çalışması yürütecek.

GBB karla mücadele ekipleri, meteorolojinin hava tahminlerine yarın sabah saatlerinde hafif şekilde başlayıp öğleden sonra şiddetlenerek çarşamba günü akşama kadar sürmesi beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanmaya karşı tedbirlerini alarak, günlük yaşam standartlarının aksamadan devam edebilmesi için aralıksız görev başında olacak.

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