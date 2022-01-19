GAZİANTEP - Kar yağışı etkili oldu (3) - Haberler
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GAZİANTEP - Kar yağışı etkili oldu (3)

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te etkili kar yağışı Araç trafiğine kapanan yollar Karla kaplı araçlar İş makinalarının yoldaki karları temizleme çalışmaları Güçlükle karda yürüyen insanla Kar manzaraları GAZİANTEP - Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili kar yağışı

Araç trafiğine kapanan yollar

Karla kaplı araçlar

İş makinalarının yoldaki karları temizleme çalışmaları

Güçlükle karda yürüyen insanla

Kar manzaraları GAZİANTEP - Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu.

GAZİANTEP - Kar yağışı etkili oldu (3)

GAZİANTEP - Kar yağışı etkili oldu (3)

GAZİANTEP - Kar yağışı etkili oldu (3)

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tragger, kar, Güncel, Haber

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