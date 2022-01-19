GAZİANTEP - Kar yağışı etkili oldu (3)
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep'te etkili kar yağışı Araç trafiğine kapanan yollar Karla kaplı araçlar İş makinalarının yoldaki karları temizleme çalışmaları Güçlükle karda yürüyen insanla Kar manzaraları GAZİANTEP - Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili kar yağışı
Araç trafiğine kapanan yollar
Karla kaplı araçlar
İş makinalarının yoldaki karları temizleme çalışmaları
Güçlükle karda yürüyen insanla
Kar manzaraları GAZİANTEP - Gaziantep'te kar yağışı etkili oldu.