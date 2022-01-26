GAZİANTEP - Kar nedeniyle tır geçişine kapanan TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri açıldı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - Kar nedeniyle tır geçişine kapanan TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri açıldı (2)

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle tır geçişine izin verilmeyen Gaziantep gişeleri, tüm araçlar için açıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle tır geçişine izin verilmeyen Gaziantep gişeleri, tüm araçlar için açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan kriz masası, sahadan gelen bilgiler ışığında otoyolun son durumunu değerlendirdi.

Bu kapsamda, sabah saatlerinde otoyolun Nizip- Adana bölümünde tır harici araçların gidişine izin verildi.

Ancak bölgede yapılan kar temizleme ve kaza yapan araçların kaldırılmasıyla, otoyolun Gaziantep gişeleri tüm araçlara açıldı.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep il ve ilçe yollarının tamamı trafiğe açılmıştır. Kar yağışı devam etmekte olup ilerleyen zamanda tekrar kapanabilir. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP - Kar nedeniyle tır geçişine kapanan TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri açıldı (2)

GAZİANTEP - Kar nedeniyle tır geçişine kapanan TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri açıldı (2)

GAZİANTEP - Kar nedeniyle tır geçişine kapanan TAG Otoyolu Gaziantep gişeleri açıldı (2)

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Tarsus, Adana, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title