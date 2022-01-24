GAZİANTEP - Kar hayatı olumsuz etkiledi
Karla kaplı yerler Araçların yolda ilerlemesi Vatandaşların karlı yolda yürümesi Tramvay hattının sürmesi Kar temizleyenler GAZİANTEP - Gaziantep'te kar hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
GAZİANTEP (AA) - Karla kaplı yerler
Araçların yolda ilerlemesi
Vatandaşların karlı yolda yürümesi
Tramvay hattının sürmesi
Kar temizleyenler GAZİANTEP - Gaziantep'te kar hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.
Kentte etkili olan kar nedeniyle kara ulaşımı güçlükle sağlanırken, vatandaşlar da yolda zor anlar yaşıyor.
Sabaha karşı başlayan kar, şehri beyaza bürüdü. Karla beraber belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam etti.
Yaya ve araç trafiğinin güçlükle sağlanabildiği kentte, tramvay hattı da seferlerine devam etti.