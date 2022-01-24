GAZİANTEP - Kar hayatı olumsuz etkiledi

Karla kaplı yerler Araçların yolda ilerlemesi Vatandaşların karlı yolda yürümesi Tramvay hattının sürmesi Kar temizleyenler GAZİANTEP - Gaziantep'te kar hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

GAZİANTEP (AA) - Karla kaplı yerler

Araçların yolda ilerlemesi

Vatandaşların karlı yolda yürümesi

Tramvay hattının sürmesi

Kar temizleyenler GAZİANTEP - Gaziantep'te kar hayatı olumsuz etkilerken, karla mücadele çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Kentte etkili olan kar nedeniyle kara ulaşımı güçlükle sağlanırken, vatandaşlar da yolda zor anlar yaşıyor.

Sabaha karşı başlayan kar, şehri beyaza bürüdü. Karla beraber belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam etti.

Yaya ve araç trafiğinin güçlükle sağlanabildiği kentte, tramvay hattı da seferlerine devam etti.