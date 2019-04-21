Gaziantep Kapatılan Dernek Binasında Çıkan Yangın Korkuttu
Kapatılan dernek binasında çıkan yangın korkuttuGaziantep'in Nurdağı İlçesinde, kapatılan dernek binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kapatılan dernek binasında çıkan yangın korkuttu
Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, kapatılan dernek binasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, dün gece Atatürk Mahallesinde bulunan Musa Tuncer'e ait evin ikinci katında kısa süre önce kapatılan Kanarya sevenler Derneğinde çıktı. Elektrik kontağında çıktığı belirtilen yangın kısa sürede odaları sardı. Buradan yükselen alev ve dumanı fark edenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 40 dakikada söndürüldü.
Kaynak: DHA