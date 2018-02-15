Gaziantep Kamyona Çarpan Otomobil Yandı

Kamyona çarpan otomobil yandı

Gaziantep'te, yol kenarında park halindeki kamyona çarpan ve alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Mehmet Ataoğlu ağır yaralandı.

Kaza, dün gece Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne ilerleyen Mehmet Ataoğlu yönetimindeki 27 Y 9937 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobildeki Ataoğlu, kamyon sürücüsü tarafından otomobilden güçlükle çıkarıldı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Ataoğlu'nu, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nizip Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Hüseyin Ataoğlu'nun oğlu olan Mehmet Ataoğlu acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunduğu için yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, jandarma kamyon sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü.