Gaziantep Kamyon, Otomobile Çarptı Yol Trafiğe Kapandı

Gaziantep'te, bir lojistik firmasına ait kamyon seyir halindeki otomobile çarptı. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza öğle saatlerinde Muammer Aksoy Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 BSA 76 kamyon, aynı yönde ilerleyen Mehmet Karagöz yönetimindeki 27 AB 144 plakalı otomobile çarparak yan çevirdi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale dönerken, taraflar kendi aralarında anlaşarak birbirlerinden şikayetçi olmadılar.