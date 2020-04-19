GAZİANTEP Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandıGAZİANTEP'te, iş yerleri ile villa inşaatından hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Kameradan belirlenen 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, iş yerleri ile villa inşaatından hırsızlık yapan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 15 gün içerisinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 4 iş yeri ile 1 villa inşaatında yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Ekipler soygunların meydana geldiği yerler ile çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceleme sonunda kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin adreslerine baskın yapıldı. Çaldıkları bazı eşyalar ile yakalanan ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA