Gaziantep Kameradaki Elektrikli Bisiklet Hırsızları Tutuklandı

Gaziantep'te, elektrikli bisiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından belirlenerek yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesinde 2 elektrikli bisikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikletlerin A.C.S. ve A.K. tarafından çalındığını belirledi. Adresleri belirlenen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen A.C.S. ve A.K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA