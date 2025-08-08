Gaziantep kalecisinin gördüğü kırmızı kart doğru mu, Burak Bozan ceza sahası dışında elle oynadı mı?

Futbol dünyasında tartışmalı bir konu daha gündeme geldi. Gaziantep kalecisi Burak Bozan'ın bir maç sırasında ceza sahası dışındaki pozisyonu gündem oldu.Bu durum sonucunda Bozan'a kırmızı kart gösterildi. Ancak karar, futbolseverler arasında tartışmalara neden oldu. Peki, Gaziantep kalecisinin gördüğü kırmızı kart doğru mu?

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇINDA VAR VE AVAR HAKEMLERİ

Trendyol Süper Lig'in bugünkü programında yer alan Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki mücadelede görev alacak Video Yardımcı Hakemler belli oldu. Bu önemli karşılaşmada VAR hakemi olarak Sarper Barış Saka görev yapacak. Ona AVAR olarak Candaş Elbil eşlik edecek.

ORTA HAKEM VE YAYIN DETAYLARI

Zorlu mücadelede orta hakemlik görevini Ali Şansalan üstlenecek. Maç, saat 21:30'da başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Gaziantep FK: Kalede Burak yer alırken, savunmada Mbakata, Arda, Abena ve Rodrigues görev alacak. Orta sahada Bacuna, Maxim ve Kozlowski forma giyecek. Hücum hattında ise Lungoyi, Sorescu ve Boateng yer alması bekleniyor.

Galatasaray : Kaleyi Günay koruyacak. Defans hattı Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Eren'den oluşacak. Orta sahada Lemina ile Torreira yer alırken, ileri uçta Yunus, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz görev alacak.

GAZİANTEP KALECİSİNİN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART DOĞRU MU?

Gaziantep kalecisinin Burak Bozan, ceza sahası dışında yaşadığı pozisyon sonrası kırmızı kart gördü. Hakem kararını VAR müdahalesi sonrası verdi.

Pozisyonu yorumlayan eski hakem Deniz Ateş Bitne l "Kalecinin eliyle topa hamlesi ve müdahalesi var. Pozisyon bariz gol şansı. Direkt serbest vuruş kırmızı kart doğru karar. Ali Şansalan pozisyonu görmesine rağmen yanlış yorumladı. Ya VAR olmasaydı?" dedi.