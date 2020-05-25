GAZİANTEP Kaldırımdaki kaplumbağa görenleri şaşırttı
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GAZİANTEP Kaldırımdaki kaplumbağa görenleri şaşırttı

Kaldırımdaki kaplumbağa görenleri şaşırttıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan dışarı çıkma yasağının ardından boşalan kaldırımda bir kaplumbağanın dolaşması ilgiyle izlendi.

25.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:53

Kaldırımdaki kaplumbağa görenleri şaşırttı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan dışarı çıkma yasağının ardından boşalan kaldırımda bir kaplumbağanın dolaşması ilgiyle izlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İslahiye'nin en hareketli meydan, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri, dışarı çıkanları izinli olup olmadığını kontrol ederek vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı. Hatay Bulvarında ise bir kaplumbağanın insanların olmadığı kaldırımdaki gezintisi ilgiyle izlendi. Doğanın sahibi kaplumbağa kaldırımda uzun süre dolaşarak sokakların keyfini çıkardıktan sonra kaldırım kenarındaki alanda kayboldu.

GAZİANTEP Kaldırımdaki kaplumbağa görenleri şaşırttı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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