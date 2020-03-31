Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri sürüyor Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Adıyaman ve Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa Adıyaman ve Malatya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (GASMEK) maske üretim kapasitesi günlük 12 bine çıkarıldı.

GASMEK'i ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki koruyucu ve önleyici tedbirlerin sürdüğünü anlatarak, "Elimizde GASMEK gibi çok özel, kurumsal altyapısı olan bir kurum var. Eğer sizlerle birlikte bu yola çıkmasaydık bu işi hemen başlatamazdık. Bu işin başındaki arkadaşlara müteşekkiriz. Bir hafta içinde bu şehrin maske ihtiyacı tamamen karşılanmış olacak." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından drone ile sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği Demokrasi, Ulu Cami, Atatürk ve Milli İrade meydanlarında drone ile denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını sabah saatlerinden başlayarak sürdürüyor.

Şehrin Kayseri, Gaziantep ve Adana kara yolundaki bulunan uygulama noktalarında ise hem gidiş hem geliş güzergahlarında tüm araçlar durdurularak denetim gerçekleştiriliyor.

Kente giriş yapan araçlardaki kişilerin ateşi ölçülürken, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde ise seyahat izin belgeleri kontrol ediliyor.

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunanlar polis tarafından uygun bir dille ikaz edilerek evlerine gitmeleri sağlanıyor.

Afşin ilçesinde de anaokulu öğrencileri hazırladıkları video ile koronavirüsün yayılmaması için "Evde kal" çağrısı yaptı.

Öğrenciler tarafından yapılan uyarılar ailelerince cep telefonuyla kaydedilirken anaokulu öğretmeni Salih Metanoğlu da görüntüleri birleştirip video klip haline getirdi.

Şanlıurfa

Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında, kent merkezindeki fırın ve manavlarda denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, iş yerlerindeki denetimlerde çalışanların hijyen ve gramaj kurallarına uygunluğunu denetleyerek uyarılarda bulundu.

Denetimlerde iş yerlerine eldiven ve maske de dağıtan ekipler, tedbir ve kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Ayrıca, belediyelerce kent genelinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde de şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" kontrol edilirken araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Valiliğin koordinesi ile tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Yeni Sebze Hali Hazreti Osman Cami İmamı Kemal Ballı ve kızı da kentteki işitme engellilerin dikkatini çekmek için işaret diliyle evde kalın mesajı verdi.

Ballı, cep telefonuyla çekip sosyal medyadan yayınladığı mesajında sağlık için evde kalınmasını istedi.

Malatya

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde Vergi Dairesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ile merkez ilçe belediye görevlilerinin katılımıyla kentte haksız fiyat artışı yapan ve halk sağlığı açısından tehlike arz eden tıbbi malzemeleri üreten ve satışını yapan yerlere yönelik denetime devam edildi.

Kent merkezinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara gerekli uyarılar yapılırken ATM önlerinde ise sosyal mesafenin sağlanabilmesi için güvenlik bariyerleriyle önlem alındı.

Kaynak: AA