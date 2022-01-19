KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Gaziantep Kahramanmaraş karayolu ulaşıma kapandı... Mahsur kalan binlerce kişi kurtarılmayı bekliyor

GAZİANTEP Gaziantep-Kahramanmaraş yolu dünden itibaren etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle geceden itibaren ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan 1350 kişi kurtarılırken, binlerce kişi ise kurtarılmayı bekliyor.

Gaziantep-Kahramanmaraş otobanında her iki istikametinden seyir eden yüzlerce araç kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Çok sayıda aracın kaza yaptığı yolda, 1350 kişi araçlarının içerisinde mahsur kaldı. AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile 1350 kişi kurtarılırken, binlerce kişi de kurtarılmayı bekliyor.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda gece başlatılan kar temizleme çalışmaları sürüyor.