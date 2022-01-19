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Gaziantep Kahramanmaraş karayolu ulaşıma kapandı

Gaziantep Kahramanmaraş karayolu ulaşıma kapandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep-Kahramanmaraş yolu dünden itibaren etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle geceden itibaren ulaşıma kapandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Gaziantep- Kahramanmaraş yolu dünden itibaren etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle geceden itibaren ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan bin 350 kişi kurtarılırken, binlerce kişi ise kurtarılmayı bekliyor.

Gaziantep - Kahramanmaraş karayolunda her iki istikametten seyreden yüzlerce araç, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Çok sayıda aracın kaza yaptığı yolda, binlerce kişi araçlarının içerisinde mahsur kaldı. AFAD ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile bin 350 kişi kurtarılırken, binlerce kişi de kurtarılmayı bekliyor.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda gece başlatılan kar temizleme çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Gaziantep, Tragger, kar, 3. Sayfa, Haber

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