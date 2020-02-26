: Gaziantep kadir, kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü

26.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:25

Kadir, kavga ettiği kişi tarafından öldürüldü

GAZİANTEP'te, Kadir Durur (17) kavga ettiği kişi tarafından dövülüp, tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Durur ile sokakta yanına gelen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kişi, Durur'u dövüp, ardından da yanındaki pompalı tüfekle vurarak kaçtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Durur, kaldırıldığı Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kadir Durur'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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