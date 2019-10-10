Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi faliyete başlıyor

10.10.2019 13:12

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) finansman desteği ile girişimci kadınlara yönelik kurulan, Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) faaliyetlerine başlıyor.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, yapılacak çalışmalarla ilgili GSO ev sahipliğinde iş fikri kabul edilen ve KAGİDEM'de yer alacak kadın girişimcilerle bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda kadın girişimcilere, bundan sonraki süreçte neler yapacakları ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi.

Kadın girişimcilere kendi işini kurma imkanı sağlayan KAGİDEM hakkında gelecek dönemde yapılacak projelerin değerlendirildiği toplantıda, görüş alışverişinde bulunularak, katılımcıların soruları cevaplandı.

Merkez hakkında

GSO tarafından kurulan, KAGİDEM Gaziantep'te iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların işe giriş süreçlerinde desteklenerek sağlam temelli ve sürdürülebilir girişimlerin hayata geçirilmesi amacı doğrultusunda hayata geçirildi.

Şehrin her bölgesinden kolay ulaşım imkanı bulunan KAGİDEM, 25 farklı kadın girişimci ile birlikte aynı ortamda bulunma, kuruluştan ihracata destek programları, eğitimler mentörlük, uzman desteği, kreş hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsisi ve e ticaret ağına dahil olma gibi avantajlar da sunuyor.

Muhasebe danışmanlığı, bilgi işlem desteği, temizlik, güvenlik, tek nokta santral, kreş ve çocuk bakım hizmetinin de sunulacağı KAGİDEM'de girişimci belirli bir süre boyunca merkezden faydalanacak.

Kendi ayakları üzerinde durabilecek duruma geldiğinde ise merkezden ayrılarak firma faaliyetlerine dışarıda devam edecek.

Kaynak: AA