Gaziantep Japonya'dan Gaziantep'e İtfaiye ve Çöp Aracı Desteği

Gaziantep Japonya'dan Gaziantep'e itfaiye ve çöp aracı desteğiJaponya'dan Gaziantep'e itfaiye ve çöp aracı desteği

BİRLEŞMİŞ Milletler ve GAP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı tarafından yürütülen 'Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesiö projesi kapsamında Japon hükümeti tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edilen 5 itfaiye ve 4 çöp toplama aracının tanıtımı yapıldı.

İtfaiye Daire Başkanlığında düzenlenen törene, Gaziantep Vali Vekili Uğur Aladağ, BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi İrena Vojackova Sollorano, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı.

Törende konuşan Sollorano, Suriyelilere ev sahipliği yaptığı için Gaziantep'e teşekkür ederek, Böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip, onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir beni her zaman için çok etkilemiştir. Böylesi bir etkinliğin parçası olmak bizim için gurur verici. Bu şehre ne zaman gelsem etkileniyorum. Çünkü böylesine fazla insana ev sahipliği yapıp ve bu insanları yük olarak görmeyip onlara hizmet verme anlayışıyla çalışan bir şehir, beni her zaman için çok etkilemiştir. Bunu yaparken gönülleri hep açık ve yüzünde gülümseme ile bunu yapan bir halk görüyoruz buradaö dedi.

Akio Miyajima da Türkiye ile Japonya arasında kardeşlik bağı olduğunu belirterek, 'Türkiye, Suriye krizinin başından bu yana Suriyeli mültecilere kapısını açtı, onları kabul etmekte ve aynı zamanda dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Ben bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti'ni, bitmek tükenmek bilmeyen cömertliği ve kapsamlı desteğinden ötürü tebrik ediyor, kutluyorum. Suriye krizinin sekizinci yılındayız ve artık bu krizde, mültecilere ev sahipliği yapan toplumları desteklemek çok daha büyük bir önem kazanmaya başladı. Esasında bu itfaiye araçları, bizim vermiş olduğumuz desteğin sadece küçük bir parçasını oluşturuyor. Yine de bu şehre büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Japonya halkı, her zaman sizinle birlikte olacak. Gaziantep'in büyük bir hayranıyımö diye konuştu.

Fatma Şahin ise Japon hükümetine ve BM'ye teşekkür ederek, 'Dost zor zamanda belli olur. Japon halkının ne kadar dost olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bizler yardıma muhtaç bu insanların elinden menfaatsiz tutuyoruzö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından araçların teslimi ve tanıtımı yapıldı.