GAZİANTEP Jandarmadan, Hayrunisa'ya doğum günü sürprizi Jandarmadan, Hayrunisa'ya doğum günü sürpriziGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri, yaşı nedeniyle sokağa çıkamayan Hayrunisa Korkut'a (11) süpriz yaparak, pastayla doğum gününü kutladı.

Jandarmadan, Hayrunisa'ya doğum günü sürprizi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, jandarma ekipleri, yaşı nedeniyle sokağa çıkamayan Hayrunisa Korkut'a (11) süpriz yaparak, pastayla doğum gününü kutladı.

Göltepe Mahallesi'nde oturan ve bugün doğum günü olan Hayrunisa Korkut, sokaklarda vatandaşlara uyarı anonsları yapan jandarmaları görünce balkona çıkıp; "Bugün benim doğum günüm, dışarıya çıkamıyorum. Pasta alır mısınız?' diye seslendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri sokağa çıkamayan Korkut için doğum günü kutlaması organize etti. Jandarmalar, pasta alıp yeniden geldikleri mahallede Hayrunisa Korkut'un doğum gününü kutladı.

Kaynak: DHA