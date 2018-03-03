Gaziantep Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Müşterek Görev Merkezi'nde

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Suriye'nin Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında meskün mahal operasyonuna katılan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 'Müşterek Görev Merkezi'nde konuşlu olan jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti.

İslahiye'deki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 'Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde, meskün mahal operasyonlarını yürüten jandarma ve polis özel harekat timleri ile güvenlik korucularıyla bir araya geldi. Burada bulunan jandarma ve polis özel harekatçılara ve güvenlik görevlilerine hitaben konuşan Orgeneral Çetin, özel harekatçılarla birlikte yemek yedikten sonra yine helikopter ile merkezden ayrılarak Hatay sınır bölgesine harekat etti.