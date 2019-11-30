Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması
Haberler » Güncel » Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması - Haber

Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

Jandarma ekiplerinden trafik uygulamasıGaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.

30.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:50
Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması

ekiplerinden trafik uygulaması

'in ilçesinde jandarma ekipleri uygulaması yaptı.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından trafik tedbirleri kapsamında sürücülerin huzurlu ve kazasız seyahat etmesi amacıyla uygulama düzenledi. Düzenlenen uygulamada ekipler, sürücüleri kemer takmaları, aşırı hız yapmamaları konusunda uyararak evraklarını kontrol etti. Emniyet kemerinin önemi ve aşırı hızın neden olduğu kazalarla ile sonuçları hakkında sürücülere bilgi verilen uygulamaya kadın jandarma görevlileri de katıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Gaziantep jandarma ekiplerinden trafik uygulaması
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et