Gaziantep İstanbul'a Atanan Vali Yerlikaya, Terörle Mücadele ve Eğitimde Etkin

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınıp Gaziantep'e yerleşen Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu ülkenin kuzeyindeki bölgelerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye'de hayatlarını kaybeden yakınlarını artık kendi ülkelerine götürüp defnetmeye başladı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle 3 milyon 500 bin Suriyeli Türkiye'ye sığındı. Suriyeli sığınmacıların yaklaşık 500 bini, Gaziantep'e yerleşti. DEAŞ'lı teröristlerin sınır kentlerine yönelik saldırılarının ardından 24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır hattının güvenli hale getirilmesi amacıyla Fırat Kalkanı Harekatı düzenlendi. 7 ay süren harekat sonunda Azez ile Cerablus hattındaki ilçe ve kasabaların da aralarında bulunduğu alan kontrol altına aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bu yıl 20 Ocak günü ise Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin Halep ilinin Afrin ilçesi ile Azez ilçesine bağlı Tel Rıfat kentine girerek buraları terör örgütlerinin elinden kurtardı, sınır hattında güvenli koridor oluşturdu. Bu iki harekatın ardından Türkiye'de yaşayan yaklaşık 250 bin Suriyeli sığınmacı ülkelerine dönerek güvenli hatta yaşamlarını sürdürmeye başladı.

CENAZELER SURİYE'YE GÖTÜRÜLÜYOR

Suriyeli sığınmacılar bu zamana kadar Gaziantep'te yaklaşık 30 bin çocuk dünyaya getirdi. 6 bin Suriyeli ise çeşitli nedenlerle yaşamını yitirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yeşilkent Mezarlığı'nda, bir alanı Suriyeliler için ayrıldı. Ölen 6 bin Suriyeli buraya defnedildi. Türkiye'de kalmaya devam eden Suriyeliler, askeri harekatların ardından yaşamını yitiren akrabalarının cenazelerini ülkelerine götürüp toprağa vermeye başladı.

'YILDA 800 SURİYELİ DEFNEDİYORDUK'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Mezarlıklardan Sorumlu Daire Başkanı Abdullah Aksoy, daha önce kentte yaşamını yitiren Suriyelilerin yüzde 90'ının kentte toprağa verildiğini Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının ardından bu oranın yüzde 20-30'lara düştüğünü söyledi. Yeşilkent Mezarlığı'nda Suriyeliler için özel bir alan oluşturulduğunu kaydeden Aksoy, kentte yaşayan sığınmacıların burada rahatlıkla kabir ziyareti yaptığını anlatarak, şunları söyledi

Nisan 2011'de, Gaziantep'e 252 kişiliyle bir göç dalgası başladı. Aradan geçen sürenin ardından Gaziantep'te şu anda 500 bin civarı Suriyeli mülteci oldu. 8 yılda şu ana kadar Yeşilkent Mezarlığında 6 bin civarında Suriyeli misafiri defnettik. 2016 yılında başlayan Fırat Kalkanı ve bu yıl yapılan Zeytin Dalı harekatlarıyla birlikte kentte vefat eden birçok Suriyelinin cenazesi kendi memleketlerine götürülüyor. Daha önce vefat eden Suriyelilerin yüzde 80-90'ı burada toprağa verilirken, şu anda yüzde 60-70 Suriye'ye götürülüyor. Biz cenazeleri kendi cenaze araçlarımızla sınır kapılarına kadar götürüyoruz. Daha sonra oradaki akrabaları cenazeleri alarak orada defnediyor. Biz yılda yaklaşık 800 kadar Suriyeliyi Yeşilken Mezarlığı'nda defnediyorduk. Bu mezarlığımızda tamamıyla Suriyelilerin toprağa verildiği bir alanımız var. Onların mezar başında da numaraları vardır. Bizim kendi vatandaşımıza verdiğimiz hizmetin aynısı da onlara sunuyoruz. Onları belli bir bölgede tuttuk. Kendi akrabaları, yarın öbür gün geldiği zaman akrabalarının nerede defnedildiğini bilmeleri ve kolayca bulmaları açısından her mezara sistemimize kayıtlı bir numara koyuyoruz.