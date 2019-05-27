GAZİANTEP İSLAHİYE ZABITADAN BAYRAM DENETİMİ

İSLAHİYE Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde gıda satışı yapılan işyerlerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde el konulan ürünler imha edildi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayram öncesi halk sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak için ilçe merkezindeki bazı işyerinde denetim yaptı. Gıda satışı yapan işyerlerinde yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş ve yırtık ambalajı ürünlere el konuldu. Ürünlere el koyan zabıta ekipleri işyerlerine cezai işlem uyguladı. Denetim sonucu el konulan ürünler zabıta kontrolünde yakılarak imha edildi.

Kaynak: DHA