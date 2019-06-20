GAZİANTEP İSLAHİYE MEZARLIĞINA 215 SURİYELİ DEFNEDİLDİ

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınarak Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kamplara ve kiraladıkları evlere yerleşen Suriyelilerin cenazelerini defnetmesi için belediyeye ait mezarlıkta ayrı bölüm oluşturuldu. 7 yıllık süreçte İslahiye'de hayatını kaybeden 215 Suriye uyruklu defnedildi.

İç savaştan kaçarak, Türkiye'ye sığınan ve İslahiye'ye gelen 32 bin mülteci kurulan iki kampta ve kiraladıkları evlerde yaşamaya başladı. İslahiye'deki kampların boşaltılmasının ardından buradaki sığınmacılar da ilçe merkezindeki evlerde barınmayı sürdürdü. 2012 yılından itibaren çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden 215 Suriyeli, İslahiye'de mezarlıkta oluşturulan ayrı alanlarda toprağa verildi.

Kaynak: DHA