Gaziantep İslahiye-Hassa Yoluna 2 Gözetleme Kulesi Yapıldı
İslahiye-Hassa yoluna 2 gözetleme kulesi yapıldıGaziantep'in İslahiye-Hassa karayolu üzerinde 2 gözetleme kulesi yapıldı.
İslahiye- Hassa yoluna 2 gözetleme kulesi yapıldı
Gaziantep'in İslahiye-Hassa karayolu üzerinde 2 gözetleme kulesi yapıldı. Kulede, güvenlik korucuları 24 saat esasıyla nöbet tutuyor.
İslahiye-Hassa Karayolu Akbez Mahallesi Amanos dağları Işgıncık tepe mevkisini gören 500 metre arayla yol üzerine iki gözetleme kulesi yapıldı. Gözetleme kulesinde güvenlik güçleri 24 saat esasıyla nöbet tutarak bölgenin güvenliğini sağlıyor.