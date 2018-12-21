Gaziantep İslahiye'de 'Yoğun Sis' Hayatı Olumsuz Etkiledi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İlçede etkili olan sis nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü ilçe merkezinde polisler sürcüleri olası kazalara karşı hızlarını düşürmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: DHA