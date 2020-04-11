GAZİANTEP İslahiye'de vatandaşlar yasaktan memnun İslahiye'de vatandaşlar yasaktan memnunGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sokağa çıkma yasağıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

İslahiye'de vatandaşlar yasaktan memnun

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, sokağa çıkma yasağıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Camilerden sokağa çıkmanın yasaklandığı anonsları yapılırken, evlerinden çıkamayan vatandaşlara ekmekleri Vefa Sosyal Grubu tarafından götürüldü.

Sokağa çıkma yasağı kapsamındaki Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydanlar, cadde ve sokaklar boş kaldı. Belediye hoparlöründe ve 92 camide gün boyunca yasağın hatırlatıldığı anonslar yapıldı. Fırından ekmek alanlar yasaktan memnun olduklarını belirttiler. Cevdetpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkmayan Nimet Doğan'a ise yardım istemesi üzerine ekmekleri Vefa Sosyal Grubu tarafından getirildi.

Kaynak: DHA