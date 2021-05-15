GAZİANTEP İSLAHİYE'DE VATANDAŞLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNİ YAZLIKLARDA GEÇİRDİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, vatandaşlar tam kapanma sürecini yazlıklarda geçirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, vatandaşlar tam kapanma sürecini yazlıklarda geçirdi.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde vatandaşlar ilçe merkezinde kalmak istemeyip, ilçeye 35 kilometre uzakta bulunan 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası ile Amanos Dağlarının eteklerindeki yazlıklara akın etti. Kapanma süreci ve Ramazan Bayramını yazlıklarda geçirenler ahşap ve prefabrik evlerin bahçelerinde zaman geçirdi.

Temiz hava ve toprakla uğraşmak için yazlıklara geldiklerini ifade eder Emine Nuray Sarıçam," Koronavcirüs döneminde çocuklarımızın toprakla uğraşması, doğa sevgisi kazanması için tam kapanma öncesinde geldiğimiz yazlık evimizde zamanımızı geçiriyoruz. Bahçe işleriyle uğraşıp, tertemiz hava, bol oksijen alıp, çocuklarımızla bayramı burada geçirdik. Sağlığımız için kendimizi izole ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı