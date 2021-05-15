GAZİANTEP İSLAHİYE'DE VATANDAŞLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNİ YAZLIKLARDA GEÇİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİANTEP İSLAHİYE'DE VATANDAŞLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNİ YAZLIKLARDA GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, vatandaşlar tam kapanma sürecini yazlıklarda geçirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, vatandaşlar tam kapanma sürecini yazlıklarda geçirdi.

Ülke genelinde uygulanacak 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde vatandaşlar ilçe merkezinde kalmak istemeyip, ilçeye 35 kilometre uzakta bulunan 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası ile Amanos Dağlarının eteklerindeki yazlıklara akın etti. Kapanma süreci ve Ramazan Bayramını yazlıklarda geçirenler ahşap ve prefabrik evlerin bahçelerinde zaman geçirdi.

Temiz hava ve toprakla uğraşmak için yazlıklara geldiklerini ifade eder Emine Nuray Sarıçam," Koronavcirüs döneminde çocuklarımızın toprakla uğraşması, doğa sevgisi kazanması için tam kapanma öncesinde geldiğimiz yazlık evimizde zamanımızı geçiriyoruz. Bahçe işleriyle uğraşıp, tertemiz hava, bol oksijen alıp, çocuklarımızla bayramı burada geçirdik. Sağlığımız için kendimizi izole ettik" dedi.

GAZİANTEP İSLAHİYE'DE VATANDAŞLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNİ YAZLIKLARDA GEÇİRDİ
GAZİANTEP İSLAHİYE'DE VATANDAŞLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNİ YAZLIKLARDA GEÇİRDİ
GAZİANTEP İSLAHİYE'DE VATANDAŞLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNİ YAZLIKLARDA GEÇİRDİ
GAZİANTEP İSLAHİYE'DE VATANDAŞLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNİ YAZLIKLARDA GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Beren Saat Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: GAZİANTEP İSLAHİYE'DE VATANDAŞLAR TAM KAPANMA DÖNEMİNİ YAZLIKLARDA GEÇİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:16:09. #1.16#

title