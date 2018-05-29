Gaziantep İslahiye'de üzüm bağlarını hastalık vurdu

İslahiye'de üzüm bağlarını hastalık vurdu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, üzüm bağlarında, asma yapraklarının altında gri renk mantara neden olan mildiyö (plasmo vicicola) hastalığı, üreticide paniğe yol açtı. Yetkililer, hastalıkla ilgili çalışma başlattı.

İlçedeki 50 bin dekarlık alanda yetiştirilen, 'kardinal', 'çekirdeksiz', 'hatun parmağı' ve 'Antep karası' isimleri verilen üzümlerin yapraklarında, son aylarda devam eden yağışlarla değişim gösteren hava şartlarına bağlı olarak salgın hale gelen mildiyö hastalığı baş gösterdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yüksel Şahin başkanlığında, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan ziraat mühendislerinden oluşan 6 kişilik ekip, 50 bin dekarlık alanda hastalık tespit çalışması başlattı. Salgın tehlikesine karşı çiftçiler, mahalle camilerinin hoparlörlerinden yapılan duyurularla uyarıldı. Yaprakların gelişmesini engelleyen hastalık nedeniyle yaş üzüm rekoltesinde ise düşüş bekleniyor.

İslahiye Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ramazan Can, hastalığın yoğun olarak Aşağıbilenler Mahallesi'nde görüldüğünü belirterek, "Hastalığın salgın hale gelmeden hastalıkla topyekun mücadele ederek, komşu üzüm çiftçileri, aynı anda bağlarını ilaçlamalıdır" dedi.