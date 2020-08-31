GAZİANTEP İslahiye'de uzaktan eğitim okunan İstiklal Marşı ile başladı
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GAZİANTEP İslahiye'de uzaktan eğitim okunan İstiklal Marşı ile başladı

İslahiye'de uzaktan eğitim okunan İstiklal Marşı ile başladıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim dönemi okullarda çalan ders zili ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

31.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:39

İslahiye'de uzaktan eğitim okunan İstiklal Marşı ile başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim dönemi okullarda çalan ders zili ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının uzaktan eğitim yoluyla başlayacağı yönünde yaptığı açıklamanın ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İslahiye'de ders başı yapıldı. İlçede 75 okulda saat 09.00'da öğretmenler İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhuriyet İlkokulu'ndaki törende öğrencilerin olmaması burukluk yaşanmasına neden olurken, bazı öğrencilerin evlerinin penceresinde ve balkonlarından İstiklal Marşı'na eşlik ettiği görüldü.

Öğretmenler istiklal Marşı'nın okumasının takiben okula ateşleri ölçülerek alındı.

GAZİANTEP İslahiye'de uzaktan eğitim okunan İstiklal Marşı ile başladı

Kaynak: DHA

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