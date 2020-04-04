GAZİANTEP İslahiye'de sosyal yardım paraları ile maaşlar evlere götürülüyor İslahiye'de sosyal yardım paraları ile maaşlar evlere götürülüyorİSLAHİYE İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan 1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını vatandaşların evlerine giderek teslim etti.

İslahiye'de sosyal yardım paraları ile maaşlar evlere götürülüyor İSLAHİYE İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan 1000 liralık sosyal yardım ile emekli maaşlarını vatandaşların evlerine giderek teslim etti. İslahiye Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, PTT şubesinde vatandaşlar adına çekilen 1000'er liralık sosyal yardım ödemeleri ile 65 yaş üstü kişilerin emekli maaşlarını vatandaşların evlerine götürülerek tutanakla teslim ediyor. Jandarma ekiplerinin paraları eve getirmesinden memnun olduklarını söyleyen Hafize Ekiz (79), "Devlertimizden Allah razı olsun. Bu günlerimizi Rabbim unuttursun, Allah tüm dünyayı aydınlığa çıkarsın. Teşekkür ederim" dedi. Kaynak: DHA