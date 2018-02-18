Gaziantep İslahiye'de Soba Zehirlenmesi Uyarısı

İslahiye'de soba zehirlenmesi uyarısı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediye tarafından hoparlörler aracılığıyla sabodan sızan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı anonsu yapıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından, gece yarısı şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle yaşanabilecek korbonmonoksit zehirlenmelerine karşı hoparlörler aracılığıyla uyarı anonsu yapıldı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonsta, "İlçemizde şiddetli rüzgardan dolayı, soba zehirlenmeleri karşı dikkatli olmaları halkımıza ilanen duyurulur" denildi.

Yetkililer, vatandaşların gece yarısından sonra sobaya kömür atmamaları yönünde uyarılarda bulunarak dikkatli olmalarını istedi.