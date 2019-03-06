Gaziantep İslahiye'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi
İslahiye'de sis hayatı olumsuz etkilediGaziantep'in İslahiye ilçesinde, sabah saatlerinde itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
İslahiye'de sis hayatı olumsuz etkiledi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sabah saatlerinde itibaren etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede etkili olan sis nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanırken, sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerlemek zorunda kaldı. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ilçe merkezinde polisler olası kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: DHA