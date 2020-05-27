GAZİANTEP İslahiye'de semt pazarlarında maske kontrolü
İslahiye'de semt pazarlarında maske kontrolüGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına maskesi olmayanların girişine izin verilmedi.
27.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:03
İslahiye'de semt pazarlarında maske kontrolü
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarına maskesi olmayanların girişine izin verilmedi.
İslahiye'de kurulan pazar alanlarına girmek isteyenlerin maskesiz olup olmadığı kontrol edilip ateşleri ölçüldü. Pazarlarda görevliler tarafından megefonla maskesi elinde dolaşanlara uyarı anonsları yapıldı.
Kaynak: DHA