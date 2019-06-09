GAZİANTEP İslahiye'de, şeftali hasadı başladı

İslahiye'de, şeftali hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, şeftali hasadı başladı.

Son yıllarda ürün çeşitliliğine yönelmelerin yaşanmasıyla üzüm ambarı olarak adlandırılan ilçede 200 dekar alanda üretim yapılan şeftali hasadı başladı. Dekar başına bin 250 ile bin 500 kilo rekolte bekleniyor.

Yeşilyurt Mahallesi çiftçilerinden Ahmet Aslan, kendisine ait bahçede erkenci olarak adlandırılan Rich May cinsi şeftali toplama telaşı yaşıyor. Emekli olduktan sonra şeftali üretimine yönelen Ahmet Aslan, '50 dönüm alandaki araziye 2 bin 500 ağaç diktim. Son iki yıldır 70 ton ürün almaktayımö dedi.

Şeftali hasadında toplama, dizici ve taşıyıcı olarak çalışanlar ise günlük 50 liraya yevmiye alıyor.

Kaynak: DHA