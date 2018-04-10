Gaziantep-İslahiye'de Sağanak Yağış

Gaziantep-İslahiye'de Sağanak Yağış

İslahiye'de sağanak yağışGaziantep'in İslahiye İlçesinde, aniden başlayan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İslahiye'de sağanak yağış

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, aniden başlayan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İslahiye'de aniden başlayan ve zaman zaman şiddetlenen sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara girerek kendilerini korumaya aldı. Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı.

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