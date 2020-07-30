GAZİANTEP İslahiye'de ormanlık alanda yangın İslahiye'de ormanlık alanda yangınGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

İslahiye'de ormanlık alanda yangın

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Ağabey Mahallesinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Hatay'dan gelen 1 halikopterin de ekiplere havadan destek verdiği yangın 1 saat süren müdahaleyle söndürüldü. 5 dönüm alanın yandığı belirtilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA