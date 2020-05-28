GAZİANTEP İslahiye'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı İslahiye'de motosikletin çarptığı kadın yaralandıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Nesibe Hannavi, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

İslahiye'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Nesibe Hannavi, motosiklet çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. A.K.'nin kullandığı 27 SP 680 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen hamile olan Nesibe Hannavi'ye (24) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri megafonla toplanan kalabalığı sokağa boşalmaları anonsu yaptı. Hamile kadın ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA