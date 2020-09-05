GAZİANTEP İslahiye'de maske denetimi İslahiye'de maske denetimiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis tarafından maske denetimi yapıldı.

İslahiye'de maske denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis tarafından maske denetimi yapıldı.

İşişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin,Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde başlattığı koronavirüs denetimleri sürüyor. İslahıye İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ında katıldığı denetimlerde 60 polis ile kent merkezinde cadde ve sokaklardaki işletmeler ve vatandaşlara yönelik maske denetimi yapıldı. Polisler, koronavirüs ile mücadelede tüm yaşam alanlarında işletmecileri ve müşterileri de maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini anlatarak denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA