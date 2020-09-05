GAZİANTEP İslahiye'de maske denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GAZİANTEP İslahiye'de maske denetimi

İslahiye'de maske denetimiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis tarafından maske denetimi yapıldı.

05.09.2020 11:33 | Son Güncelleme: 05.09.2020 11:38

İslahiye'de maske denetimi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında polis tarafından maske denetimi yapıldı.

İşişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin,Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde başlattığı koronavirüs denetimleri sürüyor. İslahıye İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş'ında katıldığı denetimlerde 60 polis ile kent merkezinde cadde ve sokaklardaki işletmeler ve vatandaşlara yönelik maske denetimi yapıldı. Polisler, koronavirüs ile mücadelede tüm yaşam alanlarında işletmecileri ve müşterileri de maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemini anlatarak denetim gerçekleştirildi.

GAZİANTEP İslahiye'de maske denetimi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Sibel Can Acun Ilıcalı Tayanç Ayaydın
Spor Erkan Kamat Lionel Messi Eddie Newton Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Futbol Sakarya
Şu an buradasınız: GAZİANTEP İslahiye'de maske denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 11:39:50. #1.15#
title