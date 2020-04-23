GAZİANTEP İslahiye'de, market ve fırın denetimi
İslahiye'de, market ve fırın denetimiGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ramazan ayı öncesi marketler ile pide fırınlarında denetim yapıldı.
23.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:23
İslahiye'de, market ve fırın denetimi
GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ramazan ayı öncesi marketler ile pide fırınlarında denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Ramazan ayı genelgesi doğrultusunda İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri ile zabıtalar, market ve ekmek üretilen fırınları denetledi. Fırın ve marketlerde inceleme yapan ekipler, işletmelerde bulunanlara uymaları gereken konuları anlattı.
Kaynak: DHA