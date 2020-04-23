GAZİANTEP İslahiye'de, market ve fırın denetimi İslahiye'de, market ve fırın denetimiGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ramazan ayı öncesi marketler ile pide fırınlarında denetim yapıldı.

İslahiye'de, market ve fırın denetimi GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Ramazan ayı öncesi marketler ile pide fırınlarında denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Ramazan ayı genelgesi doğrultusunda İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri ile zabıtalar, market ve ekmek üretilen fırınları denetledi. Fırın ve marketlerde inceleme yapan ekipler, işletmelerde bulunanlara uymaları gereken konuları anlattı. Kaynak: DHA